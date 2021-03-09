Німеччина є головною ціллю дезінформації Росії, – доповідь ЄС
Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної «русофобії, пишуть автори доповіді
Це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв'язків (EEAS), передає DW.
За оцінкою EEAS, йдеться про кампанії на політичному рівні, а також в прокремлівських засобах масової інформації.
Водночас стосовно Франції – йдеться про 300 випадків, до Італії – про 170, до Іспанії – про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.
«Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної «русофобії», – пишуть автори доповіді.
При цьому вони, зокрема, посилаються на висвітлення ситуації в Берліні з вихідцями з Росії – Юлією та Євгеном Зайберт, – у яких, за словами віце-спікера Держдуми Петра Толстого, вилучили трьох дітей. Зроблено це було в інтересах малолітнього добробуту.
Між тим, як випливає з доповіді EEAS, даний випадок був використаний прокремлівськими ЗМІ та політиками, щоб звинуватити німецьку владу у систематичному тиску на вихідців з РФ до Німеччини.