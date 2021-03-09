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    Німеччина є головною ціллю дезінформації Росії, – доповідь ЄС

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    Німеччина є головною ціллю дезінформації Росії, – доповідь ЄС

    Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної «русофобії, пишуть автори доповіді

    Німеччина найбільш часто в порівнянні з іншими країнами ЄС ставала об'єктом російських кампаній дезінформації. З кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків.

    Це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв'язків (EEAS), передає DW.

    За оцінкою EEAS, йдеться про кампанії на політичному рівні, а також в прокремлівських засобах масової інформації.

    Водночас стосовно Франції – йдеться про 300 випадків, до Італії – про 170, до Іспанії – про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.

    «Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної «русофобії», – пишуть автори доповіді.

    При цьому вони, зокрема, посилаються на висвітлення ситуації в Берліні з вихідцями з Росії – Юлією та Євгеном Зайберт, – у яких, за словами віце-спікера Держдуми Петра Толстого, вилучили трьох дітей. Зроблено це було в інтересах малолітнього добробуту.

    Між тим, як випливає з доповіді EEAS, даний випадок був використаний прокремлівськими ЗМІ та політиками, щоб звинуватити німецьку владу у систематичному тиску на вихідців з РФ до Німеччини.

    Теги: ЄС ЗМІ Німеччина дезінформація
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