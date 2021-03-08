Міжнародний олімпійський комітет не визнав повноваження сина Лукашенка

Міжнародний олімпійський комітет не хоче мати справу з Віктором Лукашенком

Бойкот Лукашенка-молодшого МОК називає «тимчасовим забезпечувальним заходом»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився визнавати повноваження новообраного президента Олімпійського комітету Білорусі Віктора Лукашенка. Про це стало відомо з російських ЗМІ.

У МОК назвали свій вчинок «тимчасовим забезпечувальним заходом». Таким чином, МОК не визнав підсумки виборів на пост глави Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, які пройшли 26 лютого.

Як повідомлялося раніше, син керівника країни Олександра Лукашенко був обраний керівником НОК на Олімпійських зборах країни. Віктор Лукашенко змінив на цій посаді свого батька, який був главою Національного олімпійського комітету з 1997 року.

Також 1 березня стало відомо, що Олександр Лукашенко присвоїв своєму синові звання генерал-майора.

У грудні главі Білорусі Олександру Лукашенку і його старшому синові Віктору заборонили брати участь в заходах Міжнародного олімпійського комітету і бути присутнім на Олімпійських іграх. Причиною такого рішення називалось небажання глави Білорусі захищати спортсменів від політичної дискримінації.