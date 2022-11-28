Німеччина може спростити правила набуття громадянства

Канцлер Німеччини зауважує, що іммігранти відіграють важливу роль у зміцненні економіки країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пропонує спростити процес отримання громадянства. Про це повідомляє Politico.

Відповідну заяву політик зробив після того, як у міністерстві внутрішніх справ прозвітували про підготовку нового законопроєкту щодо цієї процедури.

«Натуралізація потребує кращих правил. Йдеться про повагу і, звичайно ж, про наше процвітання. Тому що всі ці жінки та чоловіки роблять свій внесок у сильну економіку. Буде добре, якщо вони також оберуть німецьке громадянство», – зазначив канцлер Німеччини.

За його словами, важко не помітити невід'ємну роль, яку відіграли іммігранти у відновленні та зміцненні Німеччини.

«Німеччина стала країною надії для багатьох. Жінки та чоловіки, а іноді й діти, які приїхали до Німеччини, зробили величезний внесок у те, що наша економіка стала такою сильною, як вона сьогодні», – наголосив Шольц.

Спрощення правил набуття громадянства є однією з реформ, яку коаліція обіцяла провести, прийшовши до влади у грудні 2021 року. Згідно з новим законопроєктом, іноземці, які проживають у Німеччині, зможуть подавати заяву на натуралізацію через п'ять років замість восьми.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7606, згідно з яким будуть введені обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України.