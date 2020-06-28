Німеччина встановила єдині правила пересування в країні під час пандемії коронавірусу



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Уряд Німеччини погодив єдині правила пересування в країні під час епідемії коронавірусу

Встановлення єдиних правил було зумовлене спалахом коронавірусу на м’ясокомбінаті в районі Ґютерсло

Федеральний уряд Німеччини встановив єдині правила пересування в межах країни під час пандемії коронавірусу. Це пов’язано із спалахом Covid-19 на м’ясозаготівельному заводі в одному з районів землі Північний Рейн-Вестфалія, де було введено карантин. Про це повідомляє DW.

Згідно із погодженими із владою штатів єдиними правилами, люди, які подорожують із регіону, де зафіксовано багато випадків Covid-19, можуть заселитися в готель в іншому регіоні лише за медичною довідкою, що підтверджує відсутність коронавірусу в особи на підставі тесту, пройденого не пізніше ніж за дві доби до прибуття.

Дискусії щодо єдиних правил були зумовлені спалахом коронавірусу на м’ясокомбінаті в районі Ґютерсло (Північний Рейн-Вестфалія). Там Covid-19 виявили в понад 1500 співробітників, в районі до 30 червня було поновлено карантин. Після цього німецькі ЗМІ повідомляли, що подорожувальникам із Ґютерсло відмовляють у заселенні в готелі й у в’їзді в інші землі — навіть попри те, що ті коронавірусу не мають. Зокрема, про відмову селити людей із регіонів із великою кількістю випадків коронавірусу оголосила Баварія.

Відтак федеральний та місцеві уряди вирішили ухвалити єдині правила для внутрішніх переміщень під час пандемії коронавірусу.

Зазначають, що Німеччина – перша велика країна ЄС, яка близько семи тижнів тому почала послаблювати карантин, уведений через епідемію коронавірусу.

Станом на 28 червня кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила десять мільйонів. Всього зафіксовано 10 082 613 випадків зараження Covid-19. 501 308 осіб померли 5 458 523 пацієнтів одужали. Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів. Позначку в дев'ять мільйонів інфікованих світ подолав 22 червня.