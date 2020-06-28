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    Кількість хворих на Covid-19 у світі перевищила 10 мільйонів

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    Кількість хворих на Covid-19 у світі перевищила 10 мільйонів - Кількість хворих на Covid-19 у світі перевищила 10 мільйонів
    Кількість хворих на Covid-19 у світі перевищила 10 мільйонів

    Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів

    Кількість випадків зараження коронавірусів в світі перевищила десять мільйонів.

    Про це свідчать дані, опубліковані на порталі Worldometers.

    Всього зафіксовано 10 082 613 випадків зараження Covid-19. 501 308 осіб померли 5 458 523 пацієнтів одужали.

    Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів. Позначку в дев'ять мільйонів інфікованих світ подолав 22 червня.

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    За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, подолання наступної позначки очікувалося на наступному тижні.

    Інформація Worldometers кілька випереджає дані Університету Джонса Хопкінса. За інформацією цього проекту, в світі виявлено 9 953 038 випадків інфікування.

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    Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

    Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42065
    • Хворіють
      22254
    • Одужали
      18701
    • Померли
      1110

    Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

    У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).
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