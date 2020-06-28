Кількість хворих на Covid-19 у світі перевищила 10 мільйонів



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Кількість хворих на Covid-19 у світі перевищила 10 мільйонів

Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів

Кількість випадків зараження коронавірусів в світі перевищила десять мільйонів.

Про це свідчать дані, опубліковані на порталі Worldometers.

Всього зафіксовано 10 082 613 випадків зараження Covid-19. 501 308 осіб померли 5 458 523 пацієнтів одужали.

Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів. Позначку в дев'ять мільйонів інфікованих світ подолав 22 червня.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, подолання наступної позначки очікувалося на наступному тижні.

Інформація Worldometers кілька випереджає дані Університету Джонса Хопкінса. За інформацією цього проекту, в світі виявлено 9 953 038 випадків інфікування.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

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