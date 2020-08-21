Німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального



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Очікується, що німецькі медики ознайомляться з результатами аналізів Навального, дізнаються про його реальний стан, проконсультують омських лікарів

Медики прилетіли на реанімаційному літаку

Німецькі лікарі прибули до російського міста Омськ, щоб ознайомитися зі станом опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський, повідомляє ТАСС.

Зазначається, що медики прилетіли на реанімаційному літаку.

«Ми запросили і німецьких фахівців, які прибули в Омськ на реанімаційному літаку, щоб вони у нас в клініці ознайомилися зі станом пацієнта, з результатами досліджень», - зазначив Мураховський.

Як пишуть інші ЗМІ, німецькі медики ознайомляться з результатами аналізів пацієнта, дізнаються про його реальний стан, проконсультують омських лікарів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Крім того, сьогодні лікарі назвали основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.