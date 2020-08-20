Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли



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Госпіталізація Олексія Навального в Омську, 20 серпня Скріншот

Навальний знаходиться в лікарні Омська у стані коми

Російський опозиціонер Олексій Навальний знаходиться у важкому стані. Про те, чи було це отруєння, лікарі поки не говорять.

Про це на брифінгу повідомив лікар Омської лікарні, де перебуває Навальний, Анатолій Калініченко.

За його словами, зараз лікарі вивчають кілька діагнозів, які могли стати причиною стану чоловіка.

«Пацієнт знаходиться у нас в лікарні. Стан його важкий. Знаходиться на апараті ШВЛ, але його стан стабільний. Є кілька діагнозів, які уточнюються. Проводяться консультації. Протягом сьогоднішнього дня ми точно визначимося з діагнозом», - повідомив Калініченко.

Він зазначив, що поки немає точної впевненості, що причиною його стану є отруєння.

«Отруєння розглядається, як одна з можливих причин погіршення стану. Але можуть бути і інші. Більш докладно я не можу повідомити», - додав лікар.

Нагадаємо, 20 серпня у російського опозиціонера Олексія Навального виявили токсичне отруєння під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували.

Згодом стало відомо, що російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви, у лікарні підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.

Джерело: РБК-Україна