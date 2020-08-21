Дружина Навального звернулась до Путіна



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Юлія Навальна вважає, що її чоловікові потрібна допомога німецьких лікарів

Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального в Федеративну Республіку Німеччина, - звернення

Дружина опозиційного російського політика Олексія Навального Юлія звернулася до Путіна з вимогою дозволити перевезти її чоловіка на лікування в Німеччину. Про це йдеться у зверненні Юлії Навальной, оприлюдненому на сторінці Олексія Навального в Twitter.

За словами Навальної, вже все готово для екстреного транспортування.

Як зазначила Юлія Навальне, її чоловікові необхідна допомога лікарів з Німеччини.

«Офіційно звертаюсь до вас з вимогою про дозвіл транспортування Олексія Анатолійовича Навального в Федеративну Республіку Німеччина», - йдеться у зверненні.

С удивлением узнала от Медузы, что в Кремль нашего запроса на вывоз Алексея не поступало. Исправляю @KremlinRussia https://t.co/gLSDhwVXOY — Alexey Navalny (@navalny) August 21, 2020

Як повідомлялося, російські лікарі заявили, що встановили діагноз опозиційного політика Олексія Навального, але не будуть його розголошувати.

Нагадаємо, лікарі Омська та московські спеціалісти вранці 21 серпня провели консиліум щодо стану здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального. Після огляду вони дійшли до висновку, що він – нетранспортабельний.

Вранці 21 серпня правоохоронці повідомили лікарям, які намагаються врятувати життя російського опозиційного політика Олексія Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину».

Перед цим головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Лікарі заявили, що їм потрібен час, щоб зробити усі необхідні аналізи Навальному. Щонайменше два дні. Помічниця Навального повідомила, що російські лікарі навмисно тягнуть час, аби отруту в організмі хворого не можна було б відстежити.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.