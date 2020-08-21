Отрути не знайдено. Російські лікарі встановили діагноз Навального



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Діагноз Навального повідомили його дружині

Медики не розголошують причин раптової хвороби Навального

Російські лікарі заявили, що ввстановили діагноз опозиційного політика Олексія Навального, але не будуть його розголошувати. Отже, озвучена раніше інформація про отруту в організмі Навального не підтвердилася.

Про це заявив заступник головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД-1) Омська Анатолій Калініченко, передає ТАСС.

«Отрут або слідів їх перебування в організмі не виявлено. Напевно, діагноз «отруєння» залишається десь на підкірці нашої свідомості. Але ми не вважаємо, що пацієнт переніс отруєння», - заявив Калініченко.

За його словами, вже встановлено діагноз.

«Ми маємо ускладнення, ми маємо ті стани, які у нього є - вони повністю вкладаються в ту структуру того діагнозу, який ми встановили. Він був доведений до відома дружини і брата нашого пацієнта», - додав Калініченко.

Як вже повідомлялося, лікарі Омська та московські спеціалісти вранці 21 серпня провели консиліум щодо стану здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального. Після огляду вони дійшли до висновку, що він – нетранспортабельний.

Вранці 21 серпня правоохоронці повідомили лікарям, які намагаються врятувати життя російського опозиційного політика Олексія Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину».

Перед цим головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Лікарі заявили, що їм потрібен час, щоб зробити усі необхідні аналізи Навальному. Щонайменше два дні. Помічниця Навального повідомила, що російські лікарі навмисно тягнуть час, аби отруту в організмі хворого не можна було б відстежити.