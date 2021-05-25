Новий держпереворот? Військові в Малі заарештували президента і прем'єра

Заарештованих політиків перевезли на військову базу

У Малі військовослужбовці заарештували тимчасового президента країни Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктар Уана і перевезли їх на військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Про це пише АР із посиланням на заяву Африканського союзу

Зазначається, що після відставки уряду тимчасовий президент сформував новий.

Ймовірно, нову хвилю обурення викликало те, що до нового уряду не включили міністра внутрішніх справ Модібо Коне і міністра оборони Садіо Камара, які є прихильниками так званої хунти.

Причин їхнього виключення не було вказано.

Як наслідок, на вулицях столиці Малі Бамако почалися масові заворушення.

Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року, після того як військові відсторонили від влади президента Ібрагіма Бубакара Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту.