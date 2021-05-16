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    У М’янмі відбуваються запеклі бої руху опору з хунтою

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    Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають &laquo;військовою&raquo; - У М’янмі відбуваються запеклі бої руху опору з хунтою

    Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають «військовою»

    Фото Reuters

    Даних про загиблих поки немає

    За даними ЗМІ, місто Міндат у М’янмі знаходиться в оточенні путчистів, а військові застосовують проти населення важке озброєння.

    Про це повідомляє DW.

    У штаті Чин на заході М’янми відбуваються жорстокі сутички між військовою хунтою і збройними представниками руху опору.

    У місті Міндат, розташованому поблизу кордону з Індією, близько 20 тисяч осіб опинилися в оточенні.

    За словами членів руху «Сили оборони штату Чин» (Chinland Defence Force), солдати хунти прибувають у регіон на вертольотах.

    Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають «військовою».

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, путчисти використовують для боротьби з озброєним опором важкі гармати.

    Тільки в суботу, 15 травня, як мінімум 15 людей отримали поранення. Даних про загиблих поки немає.

    Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Переворот викликав численні протести, які придушувалися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

    Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

    Нагадаємо, 28 квітня, повстанці почали у М’янмі бойові дії.

    Теги: ЗМІ військові переворот М'янма президент місто озброєння населення
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