У М’янмі відбуваються запеклі бої руху опору з хунтою

Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають «військовою»

Даних про загиблих поки немає

За даними ЗМІ, місто Міндат у М’янмі знаходиться в оточенні путчистів, а військові застосовують проти населення важке озброєння.

Про це повідомляє DW.

У штаті Чин на заході М’янми відбуваються жорстокі сутички між військовою хунтою і збройними представниками руху опору.

У місті Міндат, розташованому поблизу кордону з Індією, близько 20 тисяч осіб опинилися в оточенні.

За словами членів руху «Сили оборони штату Чин» (Chinland Defence Force), солдати хунти прибувають у регіон на вертольотах.

Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають «військовою».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, путчисти використовують для боротьби з озброєним опором важкі гармати.

Тільки в суботу, 15 травня, як мінімум 15 людей отримали поранення. Даних про загиблих поки немає.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які придушувалися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

Нагадаємо, 28 квітня, повстанці почали у М’янмі бойові дії.