У М’янмі відбуваються запеклі бої руху опору з хунтою
Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають «військовою»
Даних про загиблих поки немає
За даними ЗМІ, місто Міндат у М’янмі знаходиться в оточенні путчистів, а військові застосовують проти населення важке озброєння.
Про це повідомляє DW.
У штаті Чин на заході М’янми відбуваються жорстокі сутички між військовою хунтою і збройними представниками руху опору.
У місті Міндат, розташованому поблизу кордону з Індією, близько 20 тисяч осіб опинилися в оточенні.
За словами членів руху «Сили оборони штату Чин» (Chinland Defence Force), солдати хунти прибувають у регіон на вертольотах.
Ситуацію, що панує в штаті, його жителі називають «військовою».
Як повідомляють місцеві ЗМІ, путчисти використовують для боротьби з озброєним опором важкі гармати.
Тільки в суботу, 15 травня, як мінімум 15 людей отримали поранення. Даних про загиблих поки немає.
Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.
Переворот викликав численні протести, які придушувалися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.
Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.