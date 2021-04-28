Повстанці почали у М’янмі бойові дії

Каренський національний союз заявив, що захопив армійський табір на західному березі річки Салуїн

Повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом – це стало одним з найбільш інтенсивних протистоянь, відколи в країні відбувся військовий переворот.

Як пише Reuters, Каренський національний союз (KNU) заявив, що захопив армійський табір на західному березі річки Салуїн. У вівторок жителі села на тайській стороні річки заявили, що перед світанком почалася сильна стрілянина.

Військові М'янми завдали удари по повстанцях з повітря.

За словами тайських військових, про постраждалих нічого не відомо, 450 жителів тайських сіл були переміщені від кордону в безпечне місце.

Бойові дії відбулися, коли хунта заявила, що розгляне пропозиції АСЕАН з припинення заворушень в М'янмі, але тільки коли буде відновлена стабільність.

Раніше повідомлялося, що у М’янмі за добу при зіткненнях між протестувальниками і силовиками загинули 83 людини.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту, а Сполучені Штати надали притулок всім громадянам Мʼянми, що опинилися на їх території.