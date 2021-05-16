Королева краси із М’янми взяла зброю та приєдналася до повстанців
Королева краси М’янми Хтар Хтет Хтет під час конкурсу в Бангкоку
Хтет представляла М’янму на конкурсі краси 2013 року у Таїланді
Колишня королева краси М’янми Хтар Хтет Хтет приєдналася до боротьби повстанців проти військової хунти.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Star.
Королева конкурсу Miss Grand International Хтет, яка представляла М’янму на конкурсі краси 2013 року у Таїланді, опублікувала у Facebook і Twitter світлини у польовому екіпіруванні й з автоматом.
The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)— Htar Htet Htet (@HtarHtetHtet2) May 11, 2021
We must Win pic.twitter.com/iHEDhF314p
Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.
Переворот викликав численні протести, які придушувалися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.
Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.
Нагадаємо, 28 квітня, повстанці почали у М’янмі бойові дії.
Станом на сьогодні, у М’янмі відбуваються запеклі бої руху опору з хунтою.