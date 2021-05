Королева краси із М’янми взяла зброю та приєдналася до повстанців

Колишня королева краси М’янми Хтар Хтет Хтет приєдналася до боротьби повстанців проти військової хунти.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Star.

Королева конкурсу Miss Grand International Хтет, яка представляла М’янму на конкурсі краси 2013 року у Таїланді, опублікувала у Facebook і Twitter світлини у польовому екіпіруванні й з автоматом.

The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. (Che Guevara)

