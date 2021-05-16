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    Королева краси із М’янми взяла зброю та приєдналася до повстанців

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    Королева краси М&rsquo;янми Хтар Хтет Хтет під час конкурсу в Бангкоку - Королева краси із М’янми взяла зброю та приєдналася до повстанців

    Королева краси М’янми Хтар Хтет Хтет під час конкурсу в Бангкоку

    Фото AFP

    Хтет представляла М’янму на конкурсі краси 2013 року у Таїланді

    Колишня королева краси М’янми Хтар Хтет Хтет приєдналася до боротьби повстанців проти військової хунти.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Star.

    Королева конкурсу Miss Grand International Хтет, яка представляла М’янму на конкурсі краси 2013 року у Таїланді, опублікувала у Facebook і Twitter світлини у польовому екіпіруванні й з автоматом.

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    Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Переворот викликав численні протести, які придушувалися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

    Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

    Нагадаємо, 28 квітня, повстанці почали у М’янмі бойові дії.

    Станом на сьогодні, у М’янмі відбуваються запеклі бої руху опору з хунтою.

    Теги: військові переворот М'янма президент
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