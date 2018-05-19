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    Новий глава Каталонії включив до уряду ув’язнених політиків

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    Кім Торра
    Кім Торра

    Посади також отримали політики, що втекли закордон

    Новий глава женералітату Каталонії Кім Торра проігнорував застереження прем’єра Іспанії Маріано Рахоя і включив до уряду двох ув’язнених політиків і двох політиків, які втекли за кордон. Про це повідомляє El Pais.

    Торра у суботу підписав указ, в якому йдеться про те, що члени його уряду мають скласти присягу 23 травня в будівлі женералітату.

    Жосеп Руль і Жорді Туруль, які перебувають під арештом, отримали посади міністрів території і головування відповідно.

    Ллуїс Пудж, який перебуває у Брюсселі після того як влада Бельгії відмовила Іспанії в його екстрадиції, має обійняти посаду міністра культури. Тоні Комін, який також перебуває за кордоном, керуватиме міністерством охорони здоров’я.

    Загалом у новому уряді Каталонії 14 міністерств, які між собою поділи партії Junts per Catalunya та ERC.

    Нагадаємо, парламент Каталонії у понеділок обрав 55-річного депутата Кіма Торру головою регіонального уряду.

    Розвідка Німеччини підтвердила, що Росія підтримувала каталонських сепаратистів.

    Джерело: Європейська правда

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