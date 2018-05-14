Парламент Каталонії обрав главу регіонального уряду

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Кім Торру

Торра подякував президенту Пучдемону «за його щедрість» і закінчив свій виступ лозунгом: «хай живе вільна Каталонія»

Парламент Каталонії у понеділок обрав 55-річного депутата Кіма Торру головою регіонального уряду, передає El Pais.

За Торру проголосували 66 депутатів регіонального парламенту, проти були 65 депутатів, ще чотири утрималися.

Засідання парламенту почалось о 10.30, де Торра представив свою урядову програму. Він повторив, що Карлес Пучдемтон є президентом і підтвердив, що його пріоритетом є будівництво «каталонської республіки» і конституційного процесу.

Після обрання на посаду Торра подякував президенту Пучдемону «за його щедрість» і закінчив свій виступ лозунгом: «хай живе вільна Каталонія».

Раніше колишній глава регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що не буде балотуватися на посаду прем’єр-міністра автономії і назвав ім’я свого наступника: ним став депутат від партії Junts per Catalunya Кім Торра.

Нагадаємо, 15 квітня на вулиці Барселони вийшли люди з вимогами звільнити каталонських політиків.

Акція відбувалася за більш ніж тиждень після того, як у Німеччині звільнили затриманого раніше лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Колишній очільник Каталонії перебував під вартою на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до ФРН на підставі європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, що 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. Серед тих, хто перебуває за ґратами в Мадриді, і 53-річний екс-лідер партії «Каталонська національна асамблея» Жорді Санчес. Саме його кандидатуру вже двічі висували на пост керівника каталонського уряду.

Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон після проведення референдуму за незалежність регіону від Іспанії і пред'явлення звинувачень в сепаратизмі і непокорі законному уряду планував втекти з країни в Росію.