Розвідка Німеччини підтвердила, що Росія підтримувала каталонських сепаратистів

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Акція на підтримку незалежності Каталонії

Німецькі спецслужби виходять з того, що російські тролі «підігрівали» громадські суперечки про незалежність Каталонії

Росія надавала підтримку каталонським сепаратистам перед референдумом у жовтні 2017 року.

Про це заявив президент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Ханс-Георг Маасен на симпозіумі в Берліні, інформує Spiegel.

«Німецькі спецслужби виходять з того, що російські тролі «підігрівали» громадські суперечки про незалежність Каталонії. У них, очевидно, є свідчення того, що Росія підтримує каталонський сепаратистський рух пропагандою... Маасен каже, що отримав цю інформацію не з перших рук, але вважає її дуже правдоподібною», - йдеться в статті журналу.

При цьому Маасен уточнив, що йдеться про «дезінформацію і пропаганду», а не про фінансову підтримку.

Загалом на симпозіумі, як повідомляється, німецька, англійська, а також спецслужби НАТО звинуватили Росію у прагненні дестабілізувати західні демократії.

Нагадаємо, парламент Каталонії у понеділок обрав 55-річного депутата Кіма Торру головою регіонального уряду

Раніше колишній глава регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що не буде балотуватися на посаду прем’єр-міністра автономії і назвав ім’я свого наступника: ним став депутат від партії Junts per Catalunya Кім Торра.

Нагадаємо, 15 квітня на вулиці Барселони вийшли люди з вимогами звільнити каталонських політиків.

Акція відбувалася за більш ніж тиждень після того, як у Німеччині звільнили затриманого раніше лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Колишній очільник Каталонії перебував під вартою на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до ФРН на підставі європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, що 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. Серед тих, хто перебуває за ґратами в Мадриді, і 53-річний екс-лідер партії «Каталонська національна асамблея» Жорді Санчес. Саме його кандидатуру вже двічі висували на пост керівника каталонського уряду.

Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон після проведення референдуму за незалежність регіону від Іспанії і пред'явлення звинувачень в сепаратизмі і непокорі законному уряду планував втекти з країни в Росію.