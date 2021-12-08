Новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2»

Проблеми у Путіна почнуться у разі вторгнення його армії в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку–2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів. Про це він сказав в ефірі телеканалу Welt.

«Ми займаємо вкрай очевидну позицію. Ми прагнемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Треба усвідомлювати, що будуть наслідки в разі супротивного», – сказав Шольц.

Зі слів Шольца, запуск «Північного потоку–2» в Німеччині відбувається за «цілком упорядкованою процедурою, яка зараз обережно просувається вперед», а «Федеральне мережеве агентство незабаром прийме рішення» про сертифікацію. Він зазначив, що для реалізації проєкту «багато рішень вже прийнято, інакше б трубопровід не побудували».

Також Шольц закликав поважати принцип непорушності кордонів.

«Це принцип, який мають дотримуватися всі, бо це підвищує спільну безпеку», – наголосив Шольц і додав, що важливо, щоб ЄС та НАТО «ясно показували, що цей принцип мають поважати всі».

«Має діяти право, а не сила», – резюмував Шольц.

Додамо, що нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну. Очільниця міністерства закордонних Німеччини підтримує Україну і виступає проти «Північного потоку–2».

Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

Додамо, що колишній посол США в Україні впевнений, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.