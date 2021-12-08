  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олаф Шольц наголосив на&nbsp;дотриманні принципу непорушності кордонів - Новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2»
    Олаф Шольц наголосив на дотриманні принципу непорушності кордонів
    фото з відкритих джерел

    Проблеми у Путіна почнуться у разі вторгнення його армії в Україну

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку–2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів. Про це він сказав в ефірі телеканалу Welt.

    «Ми займаємо вкрай очевидну позицію. Ми прагнемо, щоб усі дотримувалися принципу непорушності кордонів. Треба усвідомлювати, що будуть наслідки в разі супротивного», – сказав Шольц.

    Зі слів Шольца, запуск «Північного потоку–2» в Німеччині відбувається за «цілком упорядкованою процедурою, яка зараз обережно просувається вперед», а «Федеральне мережеве агентство незабаром прийме рішення» про сертифікацію. Він зазначив, що для реалізації проєкту «багато рішень вже прийнято, інакше б трубопровід не побудували».

    Також Шольц закликав поважати принцип непорушності кордонів.

    «Це принцип, який мають дотримуватися всі, бо це підвищує спільну безпеку», – наголосив Шольц і додав, що важливо, щоб ЄС та НАТО «ясно показували, що цей принцип мають поважати всі».

    «Має діяти право, а не сила», – резюмував Шольц.

    Додамо, що нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну. Очільниця міністерства закордонних Німеччини підтримує Україну і виступає проти «Північного потоку–2».

    Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

    Додамо, що колишній посол США в Україні впевнений, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

    Теги: ЄС Росія газ Німеччина Газпром Путін Північний потік-2 Олаф Шольц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2»