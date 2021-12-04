Експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку

Раніше німецьке Федеральне мережеве агентство оголосило про призупинення сертифікації «Північного потоку-2»

Карел Гірман заявив, що у газових сховищах залишилися вкрай незначні запаси палива

Експерт з енергетики, ексучасник Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України Карел Гірман заявив, що з великою ймовірністю газопровід «Північний потік-2» не запустять цієї зими через проблеми із сертифікацією. Про це він написав у статті для словацької газети DenníkN.

Фахівець вважає, що ситуація посилюється слабкою підготовленістю Європи до зими, яка може бути дуже морозною.

«Сьогодні нам уже відомо, що цієї зими точно не запрацює спірний газопровід «Північний потік-2», – переконаний Гірман.

Він додав, що у газових сховищах залишилися вкрай незначні запаси палива, а транзит магістралами обмежений.

Раніше німецьке Федеральне мережеве агентство оголосило про призупинення сертифікації, необхідної для початку прокачування блакитного палива трубопроводом. Відповідно до газової директиви ЄС, труба має частково заповнюватися альтернативним постачальником або її ділянка на території Євросоюзу має належати сторонній компанії.

Таким чином, власником та оператором німецької частини «Північного потоку-2» має стати німецька «дочка» Nord Stream 2 AG. Після того, як буде подано новий пакет документів, регулятор відновить сертифікацію та передасть проєкт свого рішення Єврокомісії.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».