  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Майбутній канцлер Німеччини спрогнозував, про що домовлятимуться Путін із Байденом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Політик вважає, що західним країнам слід демонструвати консолідовану позицію у питанні підтримки України - Майбутній канцлер Німеччини спрогнозував, про що домовлятимуться Путін із Байденом
    Політик вважає, що західним країнам слід демонструвати консолідовану позицію у питанні підтримки України
    фото: Michael Kappeler/dpa

    Переговори очільників держав заплановані на 7 грудня

    Берлін та вся Європа із занепокоєнням спостерігає за рухом російських військ біля кордонів України. Про це під час на пресконференції заявив майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Spiegel.

    Німецький політик наголосив, що безпека та співпраця в Європі передбачають дотримання домовленостей, що були досягнуті під час тривалих процесів політики розрядки 1970-1980 років.

    «Непорушність державних кордонів відноситься до зазначених принципів», – пояснив Шольц.

    Також політик додав, що, імовірно, схожу позицію висловить і президент США Джо Байден під час майбутнього контакту з російським президентом Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

    У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

    Нагадаємо, американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по кількох фронтах.

    Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

    Ще США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну.

    До слова, нардеп Рахманін розповів, чому США не дозволять Росії збройний наступ на Україну (відео).

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден Європа Україна президент Берлін безпека Олаф Шольц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Майбутній канцлер Німеччини спрогнозував, про що домовлятимуться Путін із Байденом