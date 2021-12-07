Майбутній канцлер Німеччини спрогнозував, про що домовлятимуться Путін із Байденом

Політик вважає, що західним країнам слід демонструвати консолідовану позицію у питанні підтримки України

Переговори очільників держав заплановані на 7 грудня

Берлін та вся Європа із занепокоєнням спостерігає за рухом російських військ біля кордонів України. Про це під час на пресконференції заявив майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Spiegel.

Німецький політик наголосив, що безпека та співпраця в Європі передбачають дотримання домовленостей, що були досягнуті під час тривалих процесів політики розрядки 1970-1980 років.

«Непорушність державних кордонів відноситься до зазначених принципів», – пояснив Шольц.

Також політик додав, що, імовірно, схожу позицію висловить і президент США Джо Байден під час майбутнього контакту з російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по кількох фронтах.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

Ще США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну.

До слова, нардеп Рахманін розповів, чому США не дозволять Росії збройний наступ на Україну (відео).

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