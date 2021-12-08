Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну – експосол США
Стівен Пайфер висловився за тіснішу співпрацю США і ЄС щодо агресивної політики Росії
Рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття «Північного потоку-2». Про це заявив посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), присвяченій підсумкам телефонної розмови президента США Джозефа Байдена з Володимиром Путіним.
«В цій розмові ви бачили, що пізніше Білий дім сказав, що будуть застосовані сильні економічні та інші засоби для того, щоби зупинити агресивну політику Росії. Я не знаю, чи ми побачимо більше деталей і подробиць щодо таких кроків і заходів офіційно, але в тому, що стосується економічних санкцій, то завжди говорять про «Північний потік-2», – сказав експосол.
«Я розумію позицію Німеччини щодо «Північного потоку-2», але німці сказали, що якщо буде військова агресія проти України, вони теж будуть готові закрити проєкт «Північний потік-2», щоби показати ціну агресорові», – наголосив Стівен Пайфер.
Він також зазначив, що побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося.
«Ця інфраструктура вже існує біля їхніх кордонів в Балтиці, де розташовані війська НАТО. І якщо буде напад на Україну, то тоді всі східні члени Альянсу будуть просити додаткової допомоги, і можна сказати, що потуга НАТО на кордонах Росії лише посилиться», – сказав експосол.
Крім того, Стівен Пайфер висловився за тіснішу співпрацю США і ЄС щодо агресивної політики Росії:
«Треба проводити ширше обговорення питань європейської безпеки і загроз, які становить Росія». Він також назвав неприйнятними спроби Росії впливати на вибір Україна, зокрема, щодо її прагнення вступити до НАТО.
Напередодні США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2».
Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.
Раніше «Газпром» не зміг назвати термін запуску «Північного потоку-2».
Як повідомлялося, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку-2».
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