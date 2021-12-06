Німеччина забороняє запускати «Північний потік–2» без сертифікації

Минулого тижня ЗМІ писали, що газопровід може бути запущений навіть без сертифікату

Німеччина не дозволить ввести в експлуатацію російський газопровід «Північний потік–2», доки він не буде сертифікований регулятором. Про це сьогодні повідомила представник Мінекономіки ФРН Ніна-Марі Ґюттлер.

«Наразі ми не перебуваємо в ситуації, коли процес сертифікації завершено. І доти, доки це так, «Північний потік–2» не може бути прийнятий в експлуатацію», – сказала вона.

Минулого тижня ЗМІ писали, що газопровід може бути запущений навіть без сертифікату. Компанія-оператор просто сплатить штраф.

Раніше експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік–2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку–2».

1 грудня стало відомо, що американські конгресмени вирішили розглянути нові санкції проти «Північного потоку–2». Раніше республіканці заблокували подальше проходження проєкту оборонного бюджету через відмову демократів обговорювати поправку про санкції проти трубопроводу.