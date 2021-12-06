  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Німеччина забороняє запускати «Північний потік–2» без сертифікації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    16 листопада німецький регулятор призупинив процедуру сертифікації газопроводу &laquo;Північний потік&ndash;2&raquo; - Німеччина забороняє запускати «Північний потік–2» без сертифікації
    16 листопада німецький регулятор призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік–2»
    Фото: Jens Büttner / Dpa-Zentralbild / Global Look Press

    Минулого тижня ЗМІ писали, що газопровід може бути запущений навіть без сертифікату

    Німеччина не дозволить ввести в експлуатацію російський газопровід «Північний потік–2», доки він не буде сертифікований регулятором. Про це сьогодні повідомила представник Мінекономіки ФРН Ніна-Марі Ґюттлер.

    «Наразі ми не перебуваємо в ситуації, коли процес сертифікації завершено. І доти, доки це так, «Північний потік–2» не може бути прийнятий в експлуатацію», – сказала вона.

    Минулого тижня ЗМІ писали, що газопровід може бути запущений навіть без сертифікату. Компанія-оператор просто сплатить штраф.

    Раніше експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

    Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік–2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

    Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку–2».

    1 грудня стало відомо, що американські конгресмени вирішили розглянути нові санкції проти «Північного потоку–2». Раніше республіканці заблокували подальше проходження проєкту оборонного бюджету через відмову демократів обговорювати поправку про санкції проти трубопроводу.

    Теги: ЄС газ Німеччина Газпром санкції штраф Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина забороняє запускати «Північний потік–2» без сертифікації