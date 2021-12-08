Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини

До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів Бундестагу з 707, пише DW.

Шольц походить із західної Німеччини і є юристом за освітою. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера у 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником.

З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.