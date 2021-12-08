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    Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини

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    Соціал-демократ&nbsp;Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини - Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини
    Соціал-демократ Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини
    фото: ЕРА

    За кандидатуру Шольца проголосували 395 депутатів Бундестагу

    Соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів Бундестагу з 707, пише DW.

    До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

    Шольц походить із західної Німеччини і є юристом за освітою. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера у 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником.

    З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.

    Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та «Зелені» 7 грудня офіційно підписали коаліційну угоду.

    Зазначимо, МЗС Німеччини вперше очолить жінка.

    Як відомо, 24 листопада Німеччина сформувала нову урядову коаліцію.

    Також стало відомо, що соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

    До слова, Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.

    Ще повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

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    Теги: Німеччина кадрові зміни Бундестаг політика уряд Олаф Шольц
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    Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини