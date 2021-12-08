Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини
За кандидатуру Шольца проголосували 395 депутатів Бундестагу
Соціал-демократа Олафа Шольца обрано новим канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів Бундестагу з 707, пише DW.
До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віцеканцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.
Шольц походить із західної Німеччини і є юристом за освітою. До лав СДПН вступив у 1975 році, у 2002-2004 роках був генеральним секретарем партії. Під час канцлерства Ґергарда Шредера у 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником.
З 2007 до 2009 року керував федеральним міністерством праці Німеччини. З 2011 року два терміни поспіль був бургомістром Гамбурга.
Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та «Зелені» 7 грудня офіційно підписали коаліційну угоду.
Зазначимо, МЗС Німеччини вперше очолить жінка.
Як відомо, 24 листопада Німеччина сформувала нову урядову коаліцію.
Також стало відомо, що соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.
До слова, Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.
Ще повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС