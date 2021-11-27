Новий штам коронавірусу спричинив обвал біткоїна

Найбільша в світі криптовалюта впала на 8%

На тлі новин про новий штам коронавірусу біткоїн різко впав, сягнувши шеститижневого мінімуму. Про це пише CNBC.

Найбільша в світі криптовалюта впала на 8% за останні 24 години. Вартість біткоїна знизилася до $54 177 – найнижчої позначки з початку жовтня. У порівнянні з історичним рекордом в майже $69 000, якого біткоїн досяг на початку цього місяця, падіння склало 20%.

Інші криптовалюти відреагували схожим чином. Ethereum, друга за величиною криптовалюта, впав майже на 11% до $4027, а XRP – на 11% до приблизно 94 центів.

Цифрові валюти падають разом з іншими ризиковими активами на тлі паніки щодо нового штаму коронавірусу, виявленого Південній Африці.

Новина змусила світові фондові ринки просісти. 26 листопада, ймовірно, стане найгіршим днем для європейських акцій за останній рік, ф’ючерси на американські акції також різко впали.

Інвестори виходять з ризикованих активів заради відносної безпеки облігацій, а дохідність казначейських цінних паперів США різко знизилася. Дохідність облігацій змінюється обернено пропорційно цінам.

Варто зазначити, що волатильність – типова для біткоїна, який багато разів стрибав у ціні більш ніж на 10% протягом дня.

Нагадаємо, США завдають новий удар по криптовалюті. Трейдери обурені.

Як відомо, Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту.