Один із постраждалих під час стрілянини у Флориді перебуває у важкому стані



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Правоохоронці після стрілянини у Джексонвіллі

Життю п’яти госпіталізованих нічого не загрожує

Стан одного з шести госпіталізованих після стрілянини в розважальному комплексі Jacksonville Landing в Джексонвіллі (штат Флорида) оцінюється як важкий.

Про це з посиланням на медиків повідомило агентство Reuters.

За його даними, інші п'ять госпіталізованих перебувають у стабільному стані, їх здоров'ю нічого не загрожує.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жертвами стрілянини під час турніру з відеоігор стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу офіс шерифа місцевої поліції повідомляв про «численні жертви» в результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.

За попередньою інформацією, зловмисник відкрив стрілянину після того, як програв у відеогру на турнірі з американського футболу.