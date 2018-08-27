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    У світі

    Один із постраждалих під час стрілянини у Флориді перебуває у важкому стані

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    Правоохоронці після стрілянини у&nbsp;Джексонвіллі - Один із постраждалих під час стрілянини у Флориді перебуває у важкому стані
    Правоохоронці після стрілянини у Джексонвіллі

    Життю п’яти госпіталізованих нічого не загрожує

    Стан одного з шести госпіталізованих після стрілянини в розважальному комплексі Jacksonville Landing в Джексонвіллі (штат Флорида) оцінюється як важкий.

    Про це з посиланням на медиків повідомило агентство Reuters.

    За його даними, інші п'ять госпіталізованих перебувають у стабільному стані, їх здоров'ю нічого не загрожує.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що жертвами стрілянини під час турніру з відеоігор стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу офіс шерифа місцевої поліції повідомляв про «численні жертви» в результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.

    За попередньою інформацією, зловмисник відкрив стрілянину після того, як програв у відеогру на турнірі з американського футболу.

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