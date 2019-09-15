У Німеччині успішно випробували двомісне повітряне таксі



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Повітряним таксі керував пілот на землі

Апарат перебував у повітрі близько чотирьох хвилин

У німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі — волокоптера.

Про це повідомив Ян Хендрік Бьоленс, технічний директор компанії Volocopter, яка створила аеротаксі.

За його словами, це був перший випадок демонстраційного польоту повітряного таксі в центрі великого міста.

Як повідомляє DW, апарат перебував у повітрі біля музею Mercedes-Benz близько 4 хвилин, їм керував пілот на землі, пасажирів у кабіні не було.

Виробник розраховує, що в майбутньому волокоптер, який працює завдяки електричним двигунам, зможе літати в автономному режимі.

У заході взяв участь голова правління автоконцерну Daimler Ола Калленіус. Він заявив, що цей проєкт повинен допомогти розв'язати проблему заторів. Концерн також залучений до реалізації проєкту.

Голова компанії Volocopter Флоріан Ройтер розраховує отримати дозвіл на використання цих апаратів у якості таксі через 2-3 роки.

Нагадаємо, компанія Volkswagen розробила «Жука» з електродвигуном.

А в серпні в Японії представили прототип летючого автомобіля.