У Німеччині успішно випробували двомісне повітряне таксі
Апарат перебував у повітрі близько чотирьох хвилин
У німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі — волокоптера.
Про це повідомив Ян Хендрік Бьоленс, технічний директор компанії Volocopter, яка створила аеротаксі.
За його словами, це був перший випадок демонстраційного польоту повітряного таксі в центрі великого міста.
Як повідомляє DW, апарат перебував у повітрі біля музею Mercedes-Benz близько 4 хвилин, їм керував пілот на землі, пасажирів у кабіні не було.
Mission accomplished! @volocopter just finished a successful demonstration flight in #Stuttgart in front of a large crowd of #technology enthusiasts. Thanks to all for sharing this moment with us! Thanks to @Daimler and @lab1886 !#aviation #Mobility @EvtolC @ElectricVTOL pic.twitter.com/TgpMEeQd9a— Jan-Hendrik Boelens (@voloCTO) 14 сентября 2019 г.
Виробник розраховує, що в майбутньому волокоптер, який працює завдяки електричним двигунам, зможе літати в автономному режимі.
The very last call: @volocopter is taking off from the @MB_Museum in #Stuttgart today at 2pm. This is the first time, a #volocopter is flying within the center of a major European city. You’re welcome to witness this event!#aviation #futureofmobility @ElectricVTOL @EvtolC pic.twitter.com/5Zd4d7LCBl— Jan-Hendrik Boelens (@voloCTO) 14 сентября 2019 г.
У заході взяв участь голова правління автоконцерну Daimler Ола Калленіус. Він заявив, що цей проєкт повинен допомогти розв'язати проблему заторів. Концерн також залучений до реалізації проєкту.
Голова компанії Volocopter Флоріан Ройтер розраховує отримати дозвіл на використання цих апаратів у якості таксі через 2-3 роки.
Нагадаємо, компанія Volkswagen розробила «Жука» з електродвигуном.
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