У Німеччині успішно випробували двомісне повітряне таксі

Апарат перебував у повітрі близько чотирьох хвилин

У німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі — волокоптера.

Про це повідомив Ян Хендрік Бьоленс, технічний директор компанії Volocopter, яка створила аеротаксі.

За його словами, це був перший випадок демонстраційного польоту повітряного таксі в центрі великого міста.

Як повідомляє DW, апарат перебував у повітрі біля музею Mercedes-Benz близько 4 хвилин, їм керував пілот на землі, пасажирів у кабіні не було.

Виробник розраховує, що в майбутньому волокоптер, який працює завдяки електричним двигунам, зможе літати в автономному режимі.

