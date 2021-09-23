Оприлюднено інформацію МОЗ Ізраїлю про кількість вакцинованих, які померли від Сovid-19

Високі показники смертності від коронавірусу в Ізраїлі серед вакцинованих спричиняють дискусію щодо ефективності вакцинування

На початку четвертої хвилі пандемії Covid-19 в Ізраїлі частка вакцинованих, померлих протягом доби, перевищувала частку тих, що не вакцинувалися. Згодом ці частки зрівнялися, а з минулого тижня відбулася зміна тенденції: кількість невакцинованих померлих перевищила число вакцинованих. Про це повідомляє vesty.co.il, посилаючись на дані ізраїльського МОЗ, що опинилися в ізраїльських ЗМІ.

Інфографіка: www.vesty.co.il на основі даних МОЗ Ізраїлю

Той факт, що в Ізраїлі вакциновані порівняно часто помирають від коронавірусної хвороби, пов’язують із кількома причинами.

По-перше, жодна вакцина не ефективна на 100%. По-друге, на смертність впливають такі фактори, як вік і супутні хвороби. Протягом епідемії в Ізраїлі середній вік тяжкохворих становив 66 років. У більшості таких людей є супутні хвороби, які впливають на здатність організму впоратися з Сovid-19 і на смертність, навіть якщо людина вакцинована.

Інфографіка: www.vesty.co.il на основі даних МОЗ Ізраїлю

Остання причина в тому, що основна мета будь-якої вакцинації – профілактика інфікування та важкого перебігу хвороби. Зниження числа важкохворих призводить і до зниження смертності. Вакцина істотно знижує ризик розвитку важкої форми Сovid-19 в інфікованих коронавірусом, але якщо важка форма вже розвинулася, не впливає на перебіг захворювання.

Нагадаємо, Ізраїль каратиме тих, хто відмовляється вакцинуватися.

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