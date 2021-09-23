Ізраїль каратиме тих, хто відмовляється вакцинуватися. Деталі законопроєкту

Опублікований для широкого обговорення проєкт пропонує позбавляти антивакцинаторів допомоги по безробіттю на 90 днів

В Ізраїлі за відмову від вакцини та тестів хочуть звільняти без допомоги по безробіттю

Міністерство фінансів Ізраїлю винесло на обговорення громадськості проєкт закону, спрямований проти антивакцинаторів. Зокрема, пропонується залишати без допомоги по безробіттю протягом 90 днів тих, хто втратив роботу через відмову вакцинуватися або проходити регулярне тестування на коронавірус, пишуть ізраїльські Vesti.

Хоча поки оприлюднений лише меморандум про наміри, джерела в уряді заявляють, що планують виставити ініціативу для затвердження в кнесеті.

Повністю документ називається «Меморандум закону про національне страхування» (право на допомогу з безробіття для тих, чия робота була припинена через відсутність вакцинації і тестування – тимчасова постанова).

Хоча проєкт представлений від імені міністерства соцзабезпечення і відомства національного страхування Ізраїлю, головні його ініціатори – міністерство фінансів і канцелярія глави уряду. Базується проєкт документу частково на рішеннях кабінету коронавірусу, прийнятих у кінці серпня.

Законопроєкт визначає, що на підприємствах, які працюють у рамках зеленого стандарту, відмова від вакцинації або регулярного тестування можуть вважатися причиною звільнення. А ті, хто втратить роботу з цієї причини, не зможуть претендувати на отримання допомоги по безробіттю протягом 90 днів з моменту звільнення.

У тому випадку, якщо роботодавець не звільнив співробітника, а відправив у неоплачувану відпустку, працівник не буде вважатися звільненим і не зможе претендувати на допомогу з безробіття.

При цьому в Ізраїлі вважають, що нещеплені співробітники і ті, хто відмовляються від тестів, порушують правило зеленого стандарту та збільшують ризик зараження. Тому роботодавці мають право звільняти таких.

Урядовці впевнені, що загроза звільнення (при відсутності допомоги з безробіття) може стати серйозним стимулом на користь вакцинації. Навіть найзавзятіші антивакцинатори будуть змушені проходити регулярне тестування на коронавірус, що дозволить їм залишатися в рамках зеленого стандарту. Але зробити щеплення все-таки і простіше, і дешевше.

Наразі законопроєкт представлений для громадського обговорення, щоб кожен міг висловити свої зауваження.

Нещодавно один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу.

Зазначимо, що у жовтні Італія запроваджує обов'язкову вакцинацію для усіх, хто хоче працювати.

До слова, Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Крім того, ізраїльских школярів зобов'язали здавати Covid-тести перед виходом із канікул.

Раніше ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров’я Ізраїля фіксують збільшення числа важкохворих з-поміж нещепленої молоді. Всього в медичних центрах знаходяться 717 тяжкохворих, з яких 175 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

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