Влада Ізраїля б'є на сполох: батьки навмисно заражають дітей коронавірусом

На думку деяких мешканців Ізраїлю, чим раніше їхні діти перехворіють на Covid-19, тим краще

В Ізраїлі набувають розповсюдження факти ігнорування батьками порушень карантинних обмежень, а також навмисного зараження дітей коронавірусом з метою ініціювати у них вироблення антитіл та формування стійкого імунітету. Про це повідомляє vesty.co.il.

За інформацією видання, велика кількість ізраїльських батьків прагне отримати для своїх дітей «зелені» сертифікати «Тав ярок» – документи, що надаються в Ізраїлі тим особам, хто перехворів на коронавірус, та позбавляють їх багатьох зобов’язань щодо дотримання карантинних обмежень.

До того ж, у групах WhatsApp та соціальних мережах поширюється явище, яке викликає тривогу у фахівців Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю. Батьки, серед яких і дуже відомі люди в країні, відкритим текстом пишуть, що ніяк не обмежують своїх дітей, «допомагаючи» їм заразитися та перехворіти на Covid-19. На їхню думку, «вигода» очевидна: рано чи пізно на коронавірус все одно перехворіє кожен, тож нехай це станеться раніше. Тим більше, що діти переносять хворобу легко, а нерідко – і зовсім безсимптомно.

На цьому тлі у школах та дитсадках Ізраїлю відбуваються масові зараження дітей Covid-19. Щодня близько 6 тис. дітей всією країною заражаються коронавірусною хворобою.

Фахівці МОЗ Ізраїлю наголошують, що свідоме зараження дітей коронавірусом може мати дуже сумні наслідки. По-перше, немає гарантії, що хвороба обов'язково пройде в легкій формі. По-друге, існує реальна небезпека рецидивів, що виникають вже після одужання, а також так званого long Covid – тривалого стану, в якому перебувають багато хворих на коронавірус.

Професор Цахи Гроссман, глава Асоціації педіатрів Ізраїлю, також попереджає про можливі ускладнення в разі зараження дітей Covid-19: «Під час останньої хвилі ми зіткнулися з десятками дітей, у яких були діагностовані запальні процеси після захворювання. Було як мінімум 4-5 випадків захворювання у важкій формі. Всі, хто планує навмисно заразити неповнолітніх, повинні розуміти, що піддають їх життя небезпеці».

Нагадаємо, раніше лікар пояснив, навіщо в Ізраїлі запроваджено введення третьої дози вакцини.

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