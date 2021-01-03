Опубліковано повне відео нападу бойовиків на поліцейських в Грозному

В результаті атаки загинув один поліцейський, інший був поранений

Видання Baza опублікувало у своєму Telegram-каналі відео з камер спостереження в Грозному, на якому повністю показано напад бойовиків на співробітників патрульно-постової служби 28 грудня 2020 року.

Судячи з кадрів, одного з поліцейських атакували біля будівлі, наблизившись до нього збоку. Один нападник відразу завдав патрульному удар ножем, повалив на тротуар і почав добивати. Потім ця ж людина вибігла на дорогу, де нападника спершу вдарив ногою інший поліцейський, до якого швидко підбігли озброєні товариші по службі, які застрелили зловмисника. У тому ж кадрі і з іншого ракурсу показано ще одну людину, що стоїть на колінах – ймовірно, поранений поліцейський; також видно два тіла на асфальті – застреленого нападника і ще одну людину, можливо, другого бойовика.

Першу частину представленого відео 1 січня публікував директор ЧДТРК «Грозний» Чингіз Ахмадов.

За даними влади Чечні, в результаті атаки загинув один поліцейський, інший був поранений і шпиталізований. Глава республіки Рамзан Кадиров заявляв, що злочинцями виявилися брати Хасан і Хусейн, які переїхали в республіку в 2012 році і працювали в пекарні.

Нагадаємо, 28 грудня 2020 року, у Чечні невідомі розстріляли поліцейських.

Як повідомлялося, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вбивство поліцейського в Чечні.