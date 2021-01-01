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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вбивство поліцейського в Чечні

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    &laquo;Ісламська держава&raquo; взяла на себе відповідальність за вбивство поліцейського в Чечні - «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вбивство поліцейського в Чечні
    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вбивство поліцейського в Чечні
    Скріншот з відео

    Внаслідок нападу загинув поліцейський

    Відповідальність за вбивство поліцейського в місті Грозний 28 грудня взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», повідомляє «Радіо Свобода».

    Видання Al-Naba, афілійоване з «ІД», розмістило заяву 31 грудня, не надавши подробиць і доказів.

    Як повідомляв «Главком», у столиці Чечні Грозному невідомі стріляли з автоматичної зброї у співробітників правоохоронних органів. Загинув поліцейський. Напад стався 28 грудня. За офіційною версією, двоє братів, уродженців сусідньої Інгушетії, напали на співробітників патрульно-постової служби з ножами і спробували заволодіти їхньою зброєю.

    У ході нападу загинув один поліцейський, його колега був поранений, нападників убили під час затримання, повідомила влада Чечні. Загиблі не мали судимості й історії причетності до екстремізму. Влада Інгушетії звернулася до Чечні за деталями інциденту.

    Антикадирівський Telegram-канал стверджував, що інцидент був частиною конфлікту між кланами і що раніше люди, наближені до голови Чечні Рамзана Кадирова, викрали батьків і сестру підозрюваних у нападі.

    44-річний Кадиров очолює Чечню з моменту призначення його президентом Росії Володимиром Путіним у 2007 році.

    Теги: Росія Чечня Рамзан Кадиров Ісламська держава
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