У Чечні невідомі розстріляли поліцейських

Перестрілка відбулася в центрі Грозного на перехресті біля вулиці Миру

Під час стрілянини загинули два нападники

У столиці Чеченської республіки Ічкерія Грозному невідомі стріляли з автоматичної зброї у співробітників правоохоронних органів. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що під час нападу загинули два поліцейські.

«Перестрілка відбулася в центрі Грозного на перехресті біля вулиці Миру. Два нападники також загинули», ─ йдеться у повдіомленні.

Зараз на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Місце події оточене.

Також нагадаємо, 23 серпня у Берліні застрелили громадянина Грузії, уродженця Чечні Зелімхана Хангошвілі. Під час другої Чеченської війни він воював проти російської армії на боці Чеченської Республіки Ічкерія.

Брат загиблого Зураб Хангошвілі звинуватив його вбивстві ФСБ Росії. За декілька днів поліція затримала підозрюваного в убивстві, він виявився громадянином Росії.

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