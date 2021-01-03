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    У світі

    У Малі знову підірвали французький БТР: є загиблі і поранені

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    У Малі знову підірвали французький БТР: є загиблі і поранені

    Солдати виконували місію з розвідки та збору розвідданих в східному районі Менаки

    Два французьких солдатів загинули в ході операції в Малі в суботу, ще один отримав поранення. Саморобний вибуховий пристрій потрапило в їх бронетранспортер.

    Про це повідомляє Reuters.

    Солдати виконували місію з розвідки та збору розвідданих в східному районі Менаки, коли стався вибух.

    Життя пораненого солдата нічого не загрожує.

    Нагадаємо, менше тижня тому троє французьких солдатів були вбиті в Малі також у результаті вибуху саморобного вибухового пристрою під час місії в південному районі Хомбори.

    Північноафриканська крило Аль-Каїди заявило, що воно несе відповідальність за цей напад. Солдати в обох випадках брали участь у військових операціях Франції в Бархане в Малі проти бойовиків-ісламістів.

    В останні місяці в так званому «районі трьох кордонів» збільшилася кількість операцій проти бойовиків терористичних угруповань, які, за словами міністра оборони Франції Флоранс Парлі, нападають на місцевих жителів і загрожують стабільності та безпеці регіону.

    Теги: вибух обстріл напад Африка
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