У Малі знову підірвали французький БТР: є загиблі і поранені
Солдати виконували місію з розвідки та збору розвідданих в східному районі Менаки
Два французьких солдатів загинули в ході операції в Малі в суботу, ще один отримав поранення. Саморобний вибуховий пристрій потрапило в їх бронетранспортер.
Про це повідомляє Reuters.
Солдати виконували місію з розвідки та збору розвідданих в східному районі Менаки, коли стався вибух.
Життя пораненого солдата нічого не загрожує.
Нагадаємо, менше тижня тому троє французьких солдатів були вбиті в Малі також у результаті вибуху саморобного вибухового пристрою під час місії в південному районі Хомбори.
Північноафриканська крило Аль-Каїди заявило, що воно несе відповідальність за цей напад. Солдати в обох випадках брали участь у військових операціях Франції в Бархане в Малі проти бойовиків-ісламістів.
В останні місяці в так званому «районі трьох кордонів» збільшилася кількість операцій проти бойовиків терористичних угруповань, які, за словами міністра оборони Франції Флоранс Парлі, нападають на місцевих жителів і загрожують стабільності та безпеці регіону.