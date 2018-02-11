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    Опубліковано список загиблих у катастрофі Ан-148

    На борту літака була 71 людина
    Російські ЗМІ опублікували список загиблих пасажирів у катастрофі літака Ан-148 під Москвою 11 лютого. За попередньою інформацією, всі загиблі пасажири - жителі Оренбурзької області. Список пасажирів Ан-148, що розбився під Москвою Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського
    • Сьогодні, 16:57
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    Авіакатастрофа Ан-148 під Москвою
    Фото: Mash
    Авіакатастрофа Ан-148 під Москвою

    На борту літака була 71 людина

    Російські ЗМІ опублікували список загиблих пасажирів у катастрофі літака Ан-148 під Москвою 11 лютого.

    За попередньою інформацією, всі загиблі пасажири - жителі Оренбурзької області.

    Список пасажирів Ан-148, що розбився під Москвою
    Список пасажирів Ан-148, що розбився під Москвою

    Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

    Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

    Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

    Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

    Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.

    Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.

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