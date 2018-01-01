ЗМІ назвали попередню причину катастрофи Ан-148 під Москвою

Російські ЗМІ стверджують, що відбулася відмова одного з двигунів

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину аварії літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів. Раніше «Інтерфакс» з посиланням на неназване джерело повідомив, що слідчі при розслідуванні справи будуть особливо досліджувати питання можливих несправностей, в тому числі в двигуні



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Фото: Mash Розчищення під’їздів до місця катастрофи

Російські ЗМІ стверджують, що відбулася відмова одного з двигунів

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину аварії літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.

Раніше «Інтерфакс» з посиланням на неназване джерело повідомив, що слідчі при розслідуванні справи будуть особливо досліджувати питання можливих несправностей, в тому числі в двигуні або механізації крила.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.