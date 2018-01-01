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    Очевидці про падіння Ан-148: щось вибухнуло під крилом

    Поки залишається незрозумілим, яким чином очевидці могли щось бачити, оскільки небо було затягнуте хмарами
    Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом. Відповідні свідчення розповсюдив телеграм-канал Mash. «Спершу щось вибухнуло під крилом, і воно загорілося. Після цього була ще одна спалах і літак різко впав вниз. Спалах бачили все. Все було так швидко», - цитуються очевидці. Раніше flightradar24
    • Сьогодні, 15:58
    • Розсилка
    Літак, що розбився
    Фото: hans-gille.livejournal.com
    Літак, що розбився

    Поки залишається незрозумілим, яким чином очевидці могли щось бачити, оскільки небо було затягнуте хмарами

    Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом. Відповідні свідчення розповсюдив телеграм-канал Mash.

    «Спершу щось вибухнуло під крилом, і воно загорілося. Після цього була ще одна спалах і літак різко впав вниз. Спалах бачили все. Все було так швидко», - цитуються очевидці.

    Раніше flightradar24 передавав, що небо було повністю затягнуте хмарами на висоті 800 метрів.

    «Як тоді можна було побачити вибух на два кілометри, звідки падав літак, незрозуміло», - дивується «Медуза».

    Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

    Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

    Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

    Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

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