Очевидці про падіння Ан-148: щось вибухнуло під крилом

Поки залишається незрозумілим, яким чином очевидці могли щось бачити, оскільки небо було затягнуте хмарами

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом. Відповідні свідчення розповсюдив телеграм-канал Mash. «Спершу щось вибухнуло під крилом, і воно загорілося. Після цього була ще одна спалах і літак різко впав вниз. Спалах бачили все. Все було так швидко», - цитуються очевидці. Раніше flightradar24



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Фото: hans-gille.livejournal.com Літак, що розбився

Поки залишається незрозумілим, яким чином очевидці могли щось бачити, оскільки небо було затягнуте хмарами

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом. Відповідні свідчення розповсюдив телеграм-канал Mash.

«Спершу щось вибухнуло під крилом, і воно загорілося. Після цього була ще одна спалах і літак різко впав вниз. Спалах бачили все. Все було так швидко», - цитуються очевидці.

Раніше flightradar24 передавав, що небо було повністю затягнуте хмарами на висоті 800 метрів.

«Як тоді можна було побачити вибух на два кілометри, звідки падав літак, незрозуміло», - дивується «Медуза».

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.