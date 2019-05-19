Організатори «Євробачення» відреагували на порушення Лоуренсом правил конкурсу



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Переможець «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс

За словами організаторів, опублікований у 2017 році в соцмережах відеоролик пісні Arcade, яку виконав Лоуренс, «не дав йому переваги» на конкурсі

Європейський мовний союз (ЄМС)не буде анулювати перемогу представника Нідерландів Дункана Лоуренса в конкурсі «Євробачення-2019».

Про це заявив «Тасс» офіційний представник ЄМС Девід Гудман.

«Ні, це не відповідає дійсності», - сказав він, відповідаючи на відповідне питання. Гудман пояснив, що опублікований у 2017 році в соцмережах відеоролик пісні Arcade, яку виконав Лоуренс, «не дав йому переваги» на конкурсі. Тому пісня була допущена до змагань.

Раніше ЗМІ повідомили, що переможець «Євробачення» 2019 року Дункан Лоуренс порушив головне правило міжнародного пісенного конкурсу, виступивши зі старою піснею.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

До слова, музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.

Також у фіналі заспівала Мадонна. Вона виконала дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспівала разом з американським репером Quavo.

Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

Як відомо, Україна цього року не брала участі в конкурсі.