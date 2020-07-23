Путін зробив Кадирова генерал-майором



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Кадиров був генерал-майором поліції

Кадирова разом із званням генерал-майора перевели з МВС до Росгвардії

Глава Чечні Рамзан Кадиров отримав військове звання генерал-майора, він переведений зі структури МВС в Росгвардію. Про це повідомляють росЗМІ четвер, 23 липня.

За словами Кадирова, під час телефонної розмови Путін зачитав указ і привітав його з цією подією. «Це висока оцінка, яка дуже дорого коштує», - підкреслив він.

До цього Кадиров був генерал-майором поліції.

Нагадаємо, 19 липня Кадиров закликав українського президента Володимира Зеленського зателефонувати Путіну і пригрозив особистою помстою.

В Офісі президента України заявили, що коментувати слова ватажка Чечні Рамзана Кадирова немає сенсу.

Як відомо, раніше Кадиров привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і висловив надію, що він відродить дружбу з Росією.

Нагадаємо, у 2014 році тодішній керівник кварталу, а нині – президент Володимир Зеленський підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі «Студії Квартал 95». У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав. Як з'ясувалося, оригінал відео записали під час мусульманської молитви. Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись. «Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами незалежно від прізвища, тому я сказав «вибачте», перед усім мусульманським народом. Над такими речами не жартують, ніхто не хотів сказати ніякої гидоти», - прокоментував тоді Зеленський актор.