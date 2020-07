Каньє Вест та Кім Кардаш’ян – господарі Білого дому. Новий проект Трампа? вибори в сша

Набожний Вест не гребує непристойними жестами

Навіщо суперпопулярному реперу та його колоритній дружині вибори президента

Американський репер Каньє Вест заявив, що висувається в президенти Сполучених Штатів. Ця новина в останні дні оживила новинні випуски американських телеканалів.

Навіщо реперу ця історія і чи не стоїть за цим яскравим перфоменсом хтось інший, впливовіший?

Версія Веста

Основна причина, з якої, за словами Веста, він ухвалив рішення про участь у виборах, - це… Боже одкровення. «Господь послав мені одкровення і сказав, що мій час настав. Ви знаєте, що я лежав у лікарні, що люди називали мене божевільним. Я не божевільний. Всі ці спокуси, всі ці ситуації, з якими стикаємося ми, музиканти: ти вирушаєш в тур, випускаєш всі ці альбоми, а потім бачиш, що у тебе на рахунку не залишилося грошей. Це може звести з розуму. І весь цей час я виглядав божевільним, тому що мій час ще не настав».

Тепер, очевидно, настав…

Каньє Вест - наступний президент Сполучених Штатів?

Сам Вест, здається, не сумнівається, що бути наступним президентом Сполучених Штатів судилося саме йому. «На чолі Америки має стояти особлива людина. Обама особливий. Трамп особливий. Білл Клінтон? Особливий. Каньє Вест особливий. А у Джо Байдені немає нічого особливого», – так висловився кандидат.

Свою кампанію Каньє Вест назвав Birthday Party. Ця назва передбачає гру слів, оскільки в англійській слово party має кілька значень, зокрема, «вечірка» (назву можна перекласти як «Вечірка з нагоди дня народження») та «партія» (тоді назва означатиме «Партія дня народження»). До чого тут день народження? Сам новоспечений політик пояснює так: «День, коли ми переможемо, стане днем народження американців».

Зі слоганом кампанії все простіше. Джерелом натхнення слугував лозунг попередника Трампа Барака Обами «Yes We Can» (таку назву мав сингл, записаний низкою американських артистів на підтримку Обами під час виборчої кампанії, і який Обама активно використовував. У перекладі – «Так, ми можемо»), однак Каньє скоротив його до лаконічного «yes» («Так») і поставив після свого імені. Вийшло: «Kanye West Yes» («Так Каньє Весту»).

Версія інших

Американський консервативний політичний активіст і коментатор Кореко Джакуан Пірсон у себе в Twitter пише: «Якщо Каньє справді балотується в 2020 році (у чому я сумніваюся), він просто вкраде голоси Байдена. Молодь і так не ентузіасти Байдена, крім них Каньє вкраде голоси чорних».

Американський журналіст Марк Капуто впевнений, що Каньє є проектом Трампа.

«Спочатку він підтримує Трампа, а зараз буде змагатися з ним? Ні, він просто відтягне голоси від Байдена, щоб переміг Трамп», - пише Капуто.

З кількох коротких заяв, які Вест вже виголосив у пресі, видно, що репер в основному критикує Джо Байдена – головного конкурента Трампа на виборах. Варто зазначити, що Каньє Вест раніше демонстрував свою прихильність Трампу: серед іншого, неодноразово з’являвся на публіці у червоній бейсболці із передвиборчим гаслом Трампа «Make America Great Again».

«Одна з головних причин, чому я носив червону кепку, – це протест проти розколу серед темношкірих. Окрім того, мені подобаються готелі Трампа із саксофонами в холі», – Вест.

Чим же так догодив чинний президент США реперу?

«Якщо брати останні роки, то Трамп – це президент, який зробив більше за інших для того, щоб ми продовжували говорити про Бога», – пояснив Вест.

Разом із тим, Каньє Вест не проголосував на минулих виборах за свого кумира – він взагалі жодного разу в житті не з’являвся на виборчій дільниці. За його словами, нібито на минулих виборах він вже зібрався голосувати, однак не зробив цього, бо злякався: «Мені сказали, що, якщо я проголосую за Трампа, моя музична кар'єра закінчиться. Мене, як темношкіру людину, примушували вступити до лав Демократичної партії. І це емоційне насильство, якому демократи піддають мій народ».

Зауважимо, що вчора Вест відмовився від своєї симпатії і заявив, що «більше не підтримує Трампа».

На пряме питання про те, чи раптом не була створена його Birthday Party для підтримки переобрання Трампа, артист відповідає неконкретно: «Можливо, Трамп – це частина мого шляху… Я б балотувався як республіканець, якби в партії не було Трампа. Але оскільки Трамп там є, я буду виступати як незалежний кандидат», – зазначає він.

Втім, можливо, репер переслідує більш приземлені цілі і просто займається самопіаром. Найближчим часом Вест готується випустити свій 10-й студійний альбом «Божа країна». Минулого тижня він випустив перший сингл із запису (Wash Us in the Blood – «Омий нас у крові»).

Зауважимо, що Вест не втрапляв у великі скандали із наркотиками чи кримінальними порушеннями, в основною відзначався лише скандальними заявами. Ще один умовний гріх – виступ у кінці серпня 2013 року на весіллі Айсултана Назарбаєва, онука президента Казахстану. Тоді правозахисна організація Human Rights Foundation обурилася діями репера через поганий стан із дотриманням прав людини у Казахстані.

Важливо, що 43-річний Каньє Вест – вельми успішний артист. Критики неодноразово називали його одним з найвидатніших артистів XXI століття: він отримав 21 премію «Греммі»; його альбоми потрапили до списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone. Вест кілька разів потрапляв до різних списків Forbes (минулого року – перша сходинка у рейтингу найбільш висооплачуваних хіп-хоп виконавців світу, - «Главком») і двічі — до щорічного списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Вест – успішний бізнесмен: заснував лейбл Good Music, власник креативного агентства Donda, співвласник сервісу потокового мовлення Tida. Репер неодноразово відзначався великими сумами пожертв на благочинність.

Тим часом за даними букмекерів William Hill, Каньє Вест вже посідає третє місце у списку можливих кандидатів за шансами перемогти на виборах, причому цю сходинку він поділяє із Хіларі Клінтон – колишньою першою леді та кандидатом у президенти США на минулих виборах, а також із Майком Пенсом – віце-президентом США. Коефіцієнт – 51.

Інша контора, Paddy Power, оцінює шанси Веста як 80/1 – тоді як Клінтон та Пенса – по 50/1.

Що собі думає Каньє Вест?

Каньє Вест вже розповів про своїй погляди на низку питань. Виявилось, що новий американський кандидат у президенти…

не має бачення зовнішнього політичного курсу: «Я його ще не розробив. В першу чергу, я думаю про те, щоб захистити Америку за допомогою нашої визначної армії. Давайте спочатку подумаємо про себе».

Втім, Вест вже висловив намір покращити стосунки з Китаєм. «Я люблю Китай. Ця хвороба (коронавірусна інфекція, - «Главком») - не провина китайців. Вони теж підкоряються Господу. Він змінив моє життя. Він змінив мій погляд на світ, він дозволив мені дивитися набагато ширше. Моя мама, вчителька англійської, викладала англійську в Китаї, коли я навчався в п'ятому класі», –аргументував кандидат.

порівнює внутрішній політичний курс із… дизайном кросівок. Так, відповідаючи на запитання журналістів стосовно свого бачення внутрішньої політики країни у разі, якщо він стан президентом, репер відповів: «Не знаю, чи можу я назвати свій підхід політичним курсом. У мене не було ніякого політичного курсу, коли я прийшов в Nike і створив Yeezy (дизайн кросівок), або коли я прийшов в Louis Vuitton і розробив фірмові кросівки з ними. Це був не політичний курс, а дизайн. Зараз нам потрібно прагнути до інновацій, щоб звільнити розум».

На думку Каньє Веста внутрішню політику можна порівняти із дизайном кросівок Louis Vuitton (зверху) і Nike (знизу). Колаж «Главком»

ще не розібрався у податковому законодавстві: «Я поки недостатньо досліджував цю тему. Я вивчу її за підтримки кращих експертів, які тільки служать Господу, і знайду найкраще рішення. І такий буде моя відповідь у всіх ситуаціях, в яких я ще не розібрався».

виступає проти абортів. «Я проти абортів, бо живу за заповідями Біблії», - пояснив він.

антивакцинатор. Вест назвав усі щеплення «печаттю антихриста». «Скільки наших дітей виявилися паралізовані після щеплень? Коли я чую, що ми позбавимося від коронавірусу за допомогою вакцини, я насторожі. Це печать антихриста. Вони хочуть нас чіпувати, хочуть зробити багато іншого, щоб ми не змогли увійти у ворота раю. Мені шкода говорити це, але в цих людей вселився диявол».

До слова, Вест перехворів на Covid-19. Свої враження від хвороби описав так: «Тремтів у ліжку від застуди та температури і дивився телевізор, звідки лунали поради про те, що робити, аби полегшало». Він вважає, що коронавірусна інфекція дана людству, аби те «схаменулося» і не робило дурниць, які «гнівають Господа».

має намір припинити жорстокість поліції. «Одне із завдань в моєму списку – покінчити з поліцейської жорстокістю. Але поліцейські - теж люди», - зазначив Вест.

збирається боротися із расовою дискримінацією. В інтерв’ю журналу Forbes у відповідь на питання, що стосувалося запобіганню расової дискримінації на тлі вбивства Джорджа Флойда, Вест почав читати реп: «Господь вже почав зцілювати / Навіть ця розмова зцілює і показує правду / Нам всім пора стати на коліна і почати молитися... Ще одного рядочка не вистачає, я допишу його».

мріє повернути «страх і любов до Бога» до освітнього процесу. «Поверніть до божої держави страх і любов до Господа у всіх школах та організаціях, і ви приборкаєте страх і любов до всього іншого. Такий був план диявола – прибрати Господа, щоб змусити наших дітей здійснювати самогубства частіше, ніж будь-коли в історії, щоб збільшити число вбивств... Тому люди, які служать дияволу, прибрали Бога і молитви зі шкіл. А це означає більше наркотиків, більше вбивств, більше самогубств», – прокоментував Вест.

вже має кандидата на посаду віцепрезидента – це маловідомий проповідник з Вайомінгу.

оголосить війну хімікатам. «(Маю намір) позбутися хімікатів. Хімікати в наших дезодорантах, в нашій зубній пасті заважають нам служити Господу».

Мільярдери – за Каньє?

Першою заможною людиною, яка підтримала новоспеченого кандидата, стала його дружина Кім Кардаш’ян – американська телезірка. Вона зробила репост його допису у Twitter і запевнила, що повністю підтримує прагнення свого чоловіка. Це неабияка підтримка: саме Кім змогла умовити Палату представників визнати Геноцид вірмен 1915 року в минулому році.

Другою опорою стала підтримка, висловлена відомим винахідником-провокатором, главою Tesla и SpaceX Ілоном Маском. Втім, після публікації першого ж інтерв’ю Веста Маск передумав. «Здається, ми маємо більші розбіжності у поглядах, ніж я думав», – зазначив Маск і видалив останні публікації із соцмережі, де він висловлював Весту підтримку. До слова, дарма, бо ж Вест вже запланував зробити його главою Космічного агентства США.

Додамо, що за день до заяви репера про участь у виборах, у Twitter Веста з’явилось його фото з Маском та підпис: «Коли приходиш в гості до друга і виявляється, що ви обидва вдягли помаранчеве». У Маска, правда, весь одяг чорний, лише на грудях принт апельсина.

Ще один заможний прибічник Веста – американський підприємець, мільярдер, власник баскетбольної команди «Даллас Маверікс» і компанії HDNet Марк Кьюбан, чий статок оцінюється в $2,3 млрд. «Якщо мені доведеться вибирати між Дональдом Трампом, Джо Байденом і Каньє Вестом, я виберу Веста», – написав він у Twitter.

Американський футболіст Демонд Брайант зауважив, що йому «плювати хто що думає, він голосуватиме за Каньє».