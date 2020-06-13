Міжнародне агентство Moody's підвищило рейтинг України зі стабільним прогнозом



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Moody's підвищило рейтинг України зі стабільним прогнозом

В Moody's зазначають, що нова програма МВФ допоможе закріпити Україні прогрес реформ, досягнутий за останні роки

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України з «Caa1» до рівня «B3».

Про це йдеться у звіті агентства.

Зазначається, що Україні надали також «стабільний» прогноз.

Рішення підвищити рейтинги ухвалили, оскільки Україна уклала нову програму з Міжнародним валютним фондом і скоротила короткострокові виклики фінансування.

Також в Moody's зазначають, що їхнє рішення відображає очікування, що нова програма МВФ допоможе закріпити Україні прогрес реформ, досягнутий за останні роки.

Як відомо, 12 червня Україна повністю отримала $ 2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

До слова, у МВФ прогнозують, що Україна зможе відновитися після економічної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, до 2024 року.

Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.

Джерело: Інтерфакс-Україна