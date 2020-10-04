Нова Каледонія вдруге на референдумі вирішила залишитись у складі Франції



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Нова Каледонія – архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році

53,26% мешканців Нової Каледонії проголосували проти незалежності від Франції

Мешканці Нової Каледонії, згідно з попередніми результатами референдуму, вдруге проголосували за те, щоб залишитися частиною Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

Явка на референдумі склала 85,64%. Більшість людей, які взяли участь у голосуванні, дали заперечну відповідь на запитання «Чи бажаєте ви, щоб Нова Каледонія отримала повний суверенітет і стала незалежною?» – 53,26%, тоді як ствердно відповіли 46,74%.

Цього разу частка тих, хто не підтримує ідею незалежності, трохи менша, ніж за результатами попереднього референдуму. У 2018 році проти виходу зі складу Франції проголосували 56,67%.

«Каледонці підтвердили своє бажання залишити Нову Каледонію у складі Франції. Це знак довіри до Республіки. Я чую і голоси тих, хто висловився на підтримку незалежності. Разом ми побудуємо Нову Каледонію майбутнього», – відреагував на результати голосування президент Франції Еммануель Макрон.

Нова Каледонія – архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році. З 1998 року він є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції.

Нумейська угода 1998 року передбачає можливість організації до трьох референдумів з питання про самовизначення Нової Каледонії.

Другий і третій референдуми можуть бути організовані, якщо на першому місцеві жителі висловляться проти незалежності.

Якщо і цього разу прихильники незалежності не отримають перемоги на референдумі, не виключено, що через два роки буде організований третій референдум.

Джерело: Європейська правда