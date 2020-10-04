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    У світі

    В Ізраїлі під час антиурядових протестів сталися сутички з поліцією

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    <p>Протести в Ізраїлі</p> - В Ізраїлі під час антиурядових протестів сталися сутички з поліцією

    Протести в Ізраїлі

    Фото The Times of Israel

    Мітингувальники звинувачують уряд у корупції та неправильних діях

    У Тель-Авіві відбулися антиурядові протести, під час яких поліція заарештувала понад 20 людей. Про це повідомляє The Times of Israel.

    Зазначається, що близько 200 протестувальників прийшли під резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Мітингувальники звинувачують уряд і безпосередньо прем’єра в корупції та неправильних кроках у боротьбі з пандемією Covid-19.

    Цього тижня в Ізраїлі прийняли закон про обмеження демонстрацій. Зокрема, нові заходи забороняють ізраїльтянам брати участь у протесті далі, ніж за кілометр від своїх будинків і вимагають від демонстрантів дотримуватися соціальної дистанції. Внаслідок цього щотижневі демонстрації біля офіційної резиденції Нетаньягу в Єрусалимі було частково придушено.

    Учора ж, 3 жовтня, під час протестів, які частково переросли в зіткнення, поліція затримала понад 20 осіб, а ще сотні – оштрафувала.

    Нагадаємо, Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення.

    Як повідомлялося, в Ізраїлі з 25 вересня запровадили повний карантин на два тижні.

    Нагадаємо, що до суперкарантину влада Ізраїлю почала готуватися з 22 вересня.

    Також Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

    Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

    До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.

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