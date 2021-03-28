Папа Римський заявив, що диявол використовує Covid-19

Диявол користується коронакризою, щоб сіяти недовіру, відчай і розлад, зазначив Папа Римський

Про це повідомляє агентство Reuters.

У докоронавірусні часи у Вербну неділю, що знаменує початок Страсного тижня перед Великоднем, десятки тисяч людей заповнювали площу Святого Петра з оливковими гілками і плетеним пальмовим листям під час церемонії на відкритому повітрі.

Зараз лише близько 120 віруючих взяли участь у недільній службі, приєднавшись до Папи Римського і близько 30 кардиналів в крилі величезної базиліки. Майже всі, хто брав участь в месі, крім Папи Римського і хору, були в масках.

«У минулому році ми були шоковані. В цьому році ми відчуваємо більший тиск, і економічна криза стала важкою», – сказав Франциск у своєму традиційному недільному зверненні після меси.

«Диявол користується кризою, щоб сіяти недовіру, відчай і розлад», – сказав він, додавши, що пандемія принесла фізичні, психологічні та духовні страждання.

Як відомо, у 2021 році католицький Великдень припадає на 4 квітня, майже на місяць раніше православної Пасхи, яку в цьому році відзначатимуть 2 травня. Це одне з головних свят, як для православних християн, так і для католиків, воно символізує Воскресіння Ісуса Христа.

Раніше Папа Римський Франциск підписав указ, який зменшує розмір зарплати кардиналам та іншим працівникам Святого престолу для збереження робочих місць на тлі фінансових труднощів, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу.

Також Ватикан зробив заяву про те, що розраховує найближчим часом отримати досить доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих жителів.

10 січня 2021 року стало відомо про те, що від коронавірусу помер особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі.

Франциск вакцинувалася від коронавірусу препаратом виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech13 січня. 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

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