Папа Римський провів службу на Вербну неділю майже без вірян

На службі в майже пустій базиліці були присутні лише 120 людей

У Ватикані через пандемію коронавірусу діють жорсткі карантинні обмеження

У Ватикані Папа Римський Франциск другий рік поспіль проводить службу на честь Вербної неділі, яку християни відзначають за тиждень до Великодня, практично без парафіян. Усе через обмежувальні карантинні заходи на тлі пандемії, пише Reuters.

Зазвичай у Соборі Святого Петра у Ватикані і на площі перед ним збираються десятки тисяч католиків, щоб відсвяткувати Вербну неділю, що символізує вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Вони несуть із собою пальмові та оливкові гілки.

Однак цього року на службі в майже пустій базиліці були присутні лише 120 людей, оскільки у Ватикані діють жорсткі карантинні обмеження. Практично всі присутні, за винятком понтифіка і хору, були в масках.

Решта служб протягом Страсного тижня, тижня перед Великоднем — Великий четвер, Страсна п’ятниця, Велика Субота і сама католицька Пасха наступної неділі, – також пройдуть з обмеженою кількістю учасників.

Як відомо, у 2021 році католицький Великдень припадає на 4 квітня, майже на місяць раніше православної Пасхи, яку в цьому році відзначатимуть 2 травня. Це одне з головних свят, як для православних християн, так і для католиків, воно символізує Воскресіння Ісуса Христа.

Раніше Папа Римський Франциск підписав указ, який зменшує розмір зарплати кардиналам та іншим працівникам Святого престолу для збереження робочих місць на тлі фінансових труднощів, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу.

Також Ватикан зробив заяву про те, що розраховує найближчим часом отримати досить доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих жителів.

10 січня 2021 року стало відомо про те, що від коронавірусу помер особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі.

Франциск вакцинувалася від коронавірусу препаратом виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech13 січня. 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

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