Париж вводить обов'язковий масковий режим

Тим, хто відмовиться одягати маски, загрожує штраф у 135 євро

У столиці Франції з 31 грудня носіння медичної маски стане обов'язковим у публічних місцях. Причиною посилення карантинних заходів є різкий сплеск заражень штамом коронавірусу «Омікрон», пише LCI.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, що кожну секунду щонайменше два французи заражаються коронавірусом.

Масковий режим на вулиці або в багатолюдних місцях у Парижі буде важливим бар'єром, здатним значно обмежити поширення інфекції. Ця вимога поширюється на всіх людей, старших 11 років. Виняток зроблено, зокрема, для велосипедистів та тих, хто займається спортом.

«Префектура поліції найближчим часом проводитиме регулярні та посилені перевірки, щоб переконатися у дотриманні цієї вимоги, особливо у багатолюдних місцях столиці. Недотримання цього заходу призведе до штрафу у розмірі 135 євро», – заявили в поліції.

Також оголошено про закриття питних закладів у суботу та неділю з 2 години ночі та про заборону на танці у всіх місцях, які приймають публіку. Дискотеки не відкриються ще три тижні у січні. Заборонено розпивання алкогольних напоїв на вулицях.

Близько 9 тис. поліцейських та військових слідкуватимуть за дотриманням цих заходів у новорічну ніч.

У Франції останніми днями різко зросла захворюваність на коронавірус. 24 грудня в країні захворіли 94 124 особи, тоді як на день пізніше лікарі виявили 104 611 нових пацієнтів, це були рекордні показники на той момент. 29 грудня у Франції вперше з початку пандемії зафіксували понад 200 тисяч нових заражень коронавірусом. Як повідомив очільник французького МОЗ, це є національним і європейським рекордом.

Раніше повідомлялося, що Франція посилила карантин через поширення штаму «Омікрон».

Також відзначимо, що в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці. Наразі громадяни повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах. Уряд Італії вирішив посилити прикордонний контроль: випадкові антигенні або молекулярні тести будуть проводитися в аеропортах, портах, на вокзалах і наземних пунктах пропуску на тих, хто в'їжджає в Італію. У разі позитивного результату людині доведеться поїхати в ізоляцію на 10 днів.



