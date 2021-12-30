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    У Греції заборонили музику на святкуваннях Нового року

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    У Греції щодня фіксують високий приріст кількості хворих на коронавірус - У Греції заборонили музику на святкуваннях Нового року
    У Греції щодня фіксують високий приріст кількості хворих на коронавірус
    фото: АР

    У Греції посилюють карантин на тлі поширення штаму Омікрон

    Уряд Греції прийняв рішення посилити карантинні обмеження з 30 грудня через високий приріст кількості хворих на коронавірус. Про це повідомляє Associated Press.

    У країні запроваджується обов'язковий масочний режим (використання масок з високим ступенем захисту) у супермаркетах та громадському транспорті.

    Людям наказано залишатися вдома, а держслужбовців, хто може робити, зобов'язали працювати з дому. Також буде змінено робочий розклад.

    Усі розважальні заклади будуть закриватися опівночі. Тільки у Новий рік дозволено працювати до 02:00.

    З 19 грудня Греція посилила правила в'їзду. Зокрема, в'їзд на територію Греції тепер дозволено за умови надання негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до прибуття до країни, заповнення спеціальної форми та надання сертифікату щодо вакцинації.

    До слова, в Україні виявили нові випадки «Омікрону»: що відомо про інфікованих.

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

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    Теги: Європа Греція карантин коронавірус
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    У Греції заборонили музику на святкуваннях Нового року