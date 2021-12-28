Франція посилила карантин через поширення штаму «Омікрон»

Роботодавців зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень

Влада Франції посилює заходи боротьби проти коронавірусу через поширення штаму «Омікрон». Про це пише Deutche Welle.

З 3 січня кількість учасників масових заходів у приміщеннях не повинна перевищувати 2000 осіб, а заходів на відкритих просторах – 5000 осіб. Цей припис діятиме попередньо протягом трьох тижнів.

Роботодавців зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень. Влада забороняє продавати та приймати їжу та напої у громадському транспорті далекого прямування, а також у кінотеатрах. Носіння захисних масок стане обов'язковим у центрах міст.

Школи знов відкриються для учнів 3 січня. Водночас багато країн відклали поновлення очної роботи шкіл.

З 15 січня у Франції почнуть діяти паспорти вакцинації, якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт. Це означає, що для відвідування ресторанів, кінотеатрів та інших громадських та культурних закладів потрібно пред'явити не негативний тест, а документ, який підтверджує щеплення. Цей захід уже викликав у країні масові протести.

Глава уряду закликав співгромадян зробити бустерну ін'єкцію проти коронавірусу. Інтервал між додатковим щепленням та останнім отриманням дози ліків проти коронавірусу скорочено до трьох місяців.

«Омікрон» виявили вже у більш ніж 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що «Омікрон» заразніший, ніж «Дельта».

Нагадаємо, попередній рекорд захворюваності Франція зафіксувала на початку грудня.

Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.