  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Франція посилила карантин через поширення штаму «Омікрон»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Франції з 3 січня обмежать відвідування масових заходів - Франція посилила карантин через поширення штаму «Омікрон»
    У Франції з 3 січня обмежать відвідування масових заходів
    фото: Reuters

    Роботодавців зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень

    Влада Франції посилює заходи боротьби проти коронавірусу через поширення штаму «Омікрон». Про це пише Deutche Welle.

    З 3 січня кількість учасників масових заходів у приміщеннях не повинна перевищувати 2000 осіб, а заходів на відкритих просторах – 5000 осіб. Цей припис діятиме попередньо протягом трьох тижнів.

    Роботодавців зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень. Влада забороняє продавати та приймати їжу та напої у громадському транспорті далекого прямування, а також у кінотеатрах. Носіння захисних масок стане обов'язковим у центрах міст.

    Школи знов відкриються для учнів 3 січня. Водночас багато країн відклали поновлення очної роботи шкіл.

    З 15 січня у Франції почнуть діяти паспорти вакцинації, якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт. Це означає, що для відвідування ресторанів, кінотеатрів та інших громадських та культурних закладів потрібно пред'явити не негативний тест, а документ, який підтверджує щеплення. Цей захід уже викликав у країні масові протести.

    Глава уряду закликав співгромадян зробити бустерну ін'єкцію проти коронавірусу. Інтервал між додатковим щепленням та останнім отриманням дози ліків проти коронавірусу скорочено до трьох місяців.

    «Омікрон» виявили вже у більш ніж 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що «Омікрон» заразніший, ніж «Дельта».

    Нагадаємо, попередній рекорд захворюваності Франція зафіксувала на початку грудня.

    Тим часом в Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом.

    Як відомо, Британія вперше виявила за добу понад 100 тисяч Covid-інфікованих.

    Теги: Франція карантин щеплення влада ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Франція посилила карантин через поширення штаму «Омікрон»