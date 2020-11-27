В Україні посилять моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок

Крім того, організують лабораторні дослідження норок на коронавірус на основі європейського досвіду

Заходи контролю обговорять на нараді з представниками профільних асоціацій та бізнесу

Україна найближчим часом посилить моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок. Про це заявила голова Держспоживслужби України Владислава Магалецька, передає урядовий портал.

Повідомляється, що на норкових фермах буде організований моніторинг можливої захворюваності. За словами Магалецької, за результатами моніторингу будуть вживатися заходи щодо мінімізації ризиків поширення захворювання. Крім того, організують лабораторні дослідження норок на коронавірус на основі європейського досвіду.

«Звертаюся до всіх: не йдеться про масові вбивства тварин, закриття ферм або корупційні перевірки... Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх немає. Але держава повинна контролювати ситуацію», – заявила вона.

До слова, у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

Також, МОЗ Ірландії також пропонує знищити всіх норок на фермах через коронавірус.

До слова, МОЗ Данії оголосив про зникнення штаму коронавірусу від норок.

Крім того, данські ферми знищили всіх норок з коронавірусом.

Водночас, данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

До слова, Литва зафіксувала зараження коронавірусом у норок.

Також, на польській фермі виявили перші випадки коронавірусу у норок.

18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.

Як відомо, Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки у світі, вона контролює 40% світового виробництва норки.