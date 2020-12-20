ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу

Низка країн Європи вже скасувала авіарейси з Британії, де виявили новий штам коронавірусу

Медики припускають, що новий штам коронавірусу може значно швидше поширюватися

За межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.

Про це пише Deutsche Welle.

Так, ВООЗ у неділю, 20 грудня, закликала європейські країни посилити заходи у боротьбі з коронавірусом через появу у Великій Британії нового штаму Covid. За даними організації, за межами Британії було зафіксовано 11 випадків інфікування мутованим вірусом – дев’ять у Данії, та по одному у Нідерландах та Австралії.

Новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті.

«По всій Європі, де передача є інтенсивною та широко розповсюдженою, країнам необхідно подвоїти свої підходи до контролю та запобігання», – заявила речниця європейського представництва ВООЗ.

Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великобританії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.

До слова, в Україні за добу 19 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 964

Одужали 581

Хворіють 366

Померли 16