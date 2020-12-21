У Данії відкопають мільйони вбитих через коронавірус норок

За пів року тушки тварин розкопають, щоб утилізувати як комерційні відходи

Парламент Данії 20 грудня проголосував за те, щоб за шість місяців у країні відкопали тушки всіх убитих у країні через коронавірус норок.

Про це повідомило міністерство продовольства і ветеринарії Данії.

Міністерство оприлюднило три варіанти ексгумації та знищення майже чотирьох мільйонів убитих тварин. Парламент обрав варіант, який передбачає викопування і подальшу утилізацію як комерційних відходів. Трупи норок спалять на сміттєспалювальних заводах.

На думку представників міністерства, за пів року норки не становитимуть небезпеки зараження для людей, яких залучать до цього процесу.

Раніше повідомлялося, що у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.

До слова, в Україні посилять моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.

Як відомо, Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки у світі, вона контролює 40% світового виробництва норки.