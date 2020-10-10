Люди Януковича повертаються у владу через списки партії влади, – нардеп



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Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова

Партія Зеленського очікує програшу на місцевих виборах, тому вже зараз лунають пропозиції щодо перенесення голосування

У списках провладної партії на місцях з’являються кандидати з команди Януковича, а місця у виборчих комісіях продаються як франшиза політичних проєктів. Про це у програмі «Мир і/чи війна» на телеканалі Інтер заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова. Вона також зауважила, що команда п’ятого Президента Порошенка змогла забезпечити вільне волевиявлення громадян на не окупованих територіях Донбасу. Натомість у Зеленського не можуть пояснити, чому люди там не можуть обрати місцеву владу.

«Наша команда провела вибори у 2015 році на звільнених територіях, коли були агресивні дії РФ і криваві бої. Я хотіла це підкреслити, тому що вибори – це є демократія, і жителі Донбасу не повинні страждати. І юридичних підстав президент Зеленський так і не надав», – зауважила Іонова.

«Партія влади, ми зараз чуємо, сьогодні голова партії Корнієнко начебто заявив, що може не проводити вибори. Тобто вони вже свідомі та розуміють, що це буде поразка», – припускає Іонова.

Вона наголосила, що, зокрема лідери місцевого самоврядування, міські голови не йдуть на вибори від партії влади. «Тобто регіони відірвані від Зеленського, тому що ми теж пам’ятаємо його не дуже шанобливу поведінку з мерами», – нагадала народна депутатка.

«Відвідуючи регіони, ми бачимо гібридне повернення соратників Януковича, вони є в списках «Слуг народу», – зазначає Марія Іонова.

Вона також нагадала, що проти «Європейської Солідарності» як найбільшої опозиційної партії застосовується адмінресурс і брутальні порушення виборчого законодавства. «Що стосується «Європейської Солідарності», останній випадок – Кременчук, там де нам треба було іти в суд, апеляція і тільки тоді втрутилася ЦВК. Ситуація в Рубіжному. У нас є такий кандидат в мери Запоріжжя Валерій Прозапас – військовий, у нас є військові в Сумах на облраду – і їх на наступний день вже звільнили з ЗСУ, хоча тільки було його висунення, а на наступний день його звільнили. Тобто іде також і залякування», – перераховує Марія Іонова.

«Ми повертаємося до питання монополій і скуповування франшиз деякими політичними проєктами, тому що я не можу сказати, що це є партії. От вони керують в цих комісіях і не реєструють», – констатує Іонова.

«Наша команда ідеологічна, оновлюється, це всі ті люди, які за проєвропейську країну. До нас приєдналися лікарі, це управлінці, підприємці, військові, волонтери, які говорять не відосіками, а реальними справами й результати», – резюмувала Марія Іонова.

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